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Казанская городская дума собирается запретить иноагентам работать депутатами

Казанская городская дума планируют изменить устав

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Казанская городская дума планируют изменить устав. Специалисты дополнят статью о досрочном уходе депутатов, которые приняты иностранными агентами. Документ сейчас проходит экспертизу.

Говорится о ч. 3 ст. 32. Сейчас в части есть 13 пунктов, в которых прописаны причины, по которым представитель гордумы будет отстранен от работы раньше положенного срока.

Список.

Ранее мы писали о том, что прожиточный минимум в Татарстане увеличится в 2025 году до 15 тысяч рублей.

Кроме того, мы говорили, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер давила на судей на Играх БРИКС в Казани. Все началось с того, когда чиновник увидел жалобу арбитра соревнований по этому виду спорта.

Также, в Казани 3 августа в 10-й раз пройдет «Казанский велодевичник». Уже в 10 раз город будет местом скопления велолюбителей.

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