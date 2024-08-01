Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 3 августа в 10-й раз пройдет «Казанский велодевичник»

Сбор велосипедистов в 12:30

pixabay.com

Подписаться в Telegram

3 августа региональная столица отметит свой 10 юбилейный «Казанский велодевичник». Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.

Уже в 10 раз город будет местом скопления велолюбителей. В 2024 году люди смогут участвовать в различных конкурсах и номинациях.

Сбор велосипедистов в 12:30 у павильона на Кремлевской набережной у Национального культурного центра. Место на карте.

Регистрация.

Ранее мы писали о том, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер давила на судей на Играх БРИКС в Казани. Все началось с того, когда чиновник увидел жалобу арбитра соревнований по этому виду спорта. По информации записки, некоторые судьи оказались в сговоре с Виннер.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане живут биологические дети миллионера Павла Дурова. Миллионер отметил, что он сдал свой биоматериал еще 15 лет назад.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ему разбили голову»: что известно о драке на стройке у Зиганшина

Интересное в Казани

14 часов назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения

приклеить москитные сетки на вентиляцию в туалете от тараканов

Новости Казани

день назад

Из-за дождя 30 июля Казань находится в воде

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

ремонт холодильников haier в Казани

Новости Татарстана

день назад

«Аэрофлот» принял решение по Ту-214

Новости Казани

день назад

В Казани 30 июля пошел град с дождем

Новости Казани

21 час назад

Утром 31 июля Казань снова ушла под воду

Новости Татарстана

день назад

10 выпускникам в Татарстана не дали аттестаты из-за фейка

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казани 29-летний водитель из-за дрифта лишился Mercedes-Benz
Новости Татарстана
19 часов назад

2 сотрудника аэропорта Бегишево пострадали от смерча 30 июля

Неблагоприятные погодные условия не повлияли на...

Новости Татарстана

час назад

Ирина Винер давила на судей на Играх БРИКС в Казани

Интересное в Казани

20 часов назад

Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского Севера, дикую природу и фестивальную жизнь на Имандре

Новости Татарстана

17 часов назад

Школьник из Иннополиса убил ласточку и 2 птенцов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане живут биологические дети миллионера Павла Дурова
Прожиточный минимум в Татарстане увеличится в 2...
Новости Татарстана
28 минут назад

Прожиточный минимум в Татарстане увеличится в 2025 году до 15 тысяч рублей

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ выпускникам выплатят до 35 тысяч рублей за ЕГЭ

Новости Казани

20 часов назад

В 2 мужчин в селе Столбище ударила молния

Новости Казани

21 час назад

Девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
В Казани 3 августа в 10-й раз пройдет «Казански...
Новости Казани
53 минуты назад

В Казани 3 августа в 10-й раз пройдет «Казанский велодевичник»