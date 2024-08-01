В Казани 3 августа в 10-й раз пройдет «Казанский велодевичник»

3 августа региональная столица отметит свой 10 юбилейный «Казанский велодевичник». Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.

Уже в 10 раз город будет местом скопления велолюбителей. В 2024 году люди смогут участвовать в различных конкурсах и номинациях.

Сбор велосипедистов в 12:30 у павильона на Кремлевской набережной у Национального культурного центра. Место на карте.

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Ранее мы писали о том, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер давила на судей на Играх БРИКС в Казани. Все началось с того, когда чиновник увидел жалобу арбитра соревнований по этому виду спорта. По информации записки, некоторые судьи оказались в сговоре с Виннер.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане живут биологические дети миллионера Павла Дурова. Миллионер отметил, что он сдал свой биоматериал еще 15 лет назад.