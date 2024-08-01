Прожиточный минимум в Татарстане увеличится в 2025 году до 15 тысяч рублей

Премьер-министр РТ подписал документ об увеличении прожиточного минимума на следующий год. Теперь, с 2025 года, минимум будет составлять 15 073 руб., то есть на 1938 рублей выше, чем сейчас.

Для самых разных категорий людей составлены следующие размеры: для трудоспособных — 16 430 руб., для пенсионеров — 12 963 руб., а для несовершеннолетних — 14 621 рубль. Такое решение было принято для хорошего уровня жизни населения.

Ранее мы писали о том, что в Казани 3 августа в 10-й раз пройдет «Казанский велодевичник». Уже в 10 раз город будет местом скопления велолюбителей. В 2024 году люди смогут участвовать в различных конкурсах и номинациях.

Кроме того, мы говорили, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер давила на судей на Играх БРИКС в Казани. Все началось с того, когда чиновник увидел жалобу арбитра соревнований по этому виду спорта.