Ирина Винер давила на судей на Играх БРИКС в Казани

В ТГ «Кремлевский мамковед» была опубликована копия письма Минспорта РФ Михаила Дегтярева к главе художественной гимнастики Ирине Винер. Все началось с того, когда чиновник увидел жалобу арбитра соревнований по этому виду спорта

По информации записки, некоторые судьи оказались в сговоре с Виннер, их цель была - повысить оценки российским спортсменам, а иностранцам наоборот занизить.

Кроме того, главный судья Айсель Гасанова отметила, что после выступления одной гимнастки судьи вернулись к видеоповтору, а к столу подошла Винер, которая заявила, что если их позвала сама «Небесная Грация», то это не означает, что они обязаны все сделать для них.

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