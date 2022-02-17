День российских студотрядов и результаты допинг-пробы Валиевой: Главное на утро 17 февраля

Допинг-проба Камилы Валиевой выявила не один, а три препарата. А Казань оказалась самым «пристреленным» местом проституток. Предлагаем вашему вниманию основное на утро 17 февраля.

ПОГОДА

Погода 17 февраля будет облачной с прояснениями. Днем местами ожидается небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Максимальная температура воздуха днем -3..-8˚.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

В Татарстане за минувшие сутки зафиксировали 3746 новых случаев заражения коронавирусом. 315 заболевших из всего числа – несовершеннолетние. Госпитализировали 354 человека.

ТРАНСПОРТ

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. Кроме того, в общественном транспорте продолжает действовать система QR-кодов. Без них пользоваться транспортом запрещено.

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

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Дальнобойщики назвали Казань самым «пристреленным» местом проституток

"Раньше они назывались "плечевыми". Они стирали водителю, помогали, с ним в рейс ехали. А сейчас это дело 15-20, 30 минут. Кто во что горазд", — рассказал дальнобойщик (Подробности).

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"Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода", — заявил функционер из США (Подробности).

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«Я должен был получить жилье по выходе из детдома в 2017 году. И с тех пор понял: пока не будешь сам шевелиться, добиваться, — для тебя ничего не сделают, хоть и положено по закону», - заявил Денис Харитонов (Подробности).

Фото: "Реальное время"

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На это учреждение родители ранее жаловались. Родители подвергали сомнению правильность и этичность методов работы одного из специалистов по постановке речи у детей с дефектами произношения (Подробности).

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День 17 февраля, начиная с 2016 года, стал официальным праздником Российских студенческих отрядов. Произошло это после подписания 21 февраля 2015 года соответствующего Указа Президентом РФ В.В. Путиным.

Минуло 60 лет с того далёкого 1959 года, когда первые отряды советских студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан. Студенческое движение стало в определённом смысле одной из визитных карточек молодёжного движения в Советском Союзе.

За период своего существования и развития студенческие отряды внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР, особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов, которые, чаще всего, были связаны с развитием удалённых, труднодоступных территорий страны, и где всегда требовались дополнительные трудовые резервы.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Дмитрий, Кирилл, Михаил и Николай.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 17 ФЕВРАЛЯ

17 февраля отмечается народный праздник под названием Никола Студеный. Наши предки верили, что в этот день морозы могут застать врасплох. Православные христиане чтут память преподобного исповедника Николая, игумена Студийского.

Что можно делать

17 февраля было принято заниматься работой по дому, это касалось женщин. Считается, что труд в виде уборки и стирки принесет счастье в семейной жизни.

В древности эта дата считалась благоприятной для гаданий, обрядов и различных ритуалов. Поэтому, если в вашей жизни не хватает чего-либо, можете провести соответствующий ритуал.

Что нельзя делать

Считается, что в день Николы Студеного нельзя ходить в лес. В это время там происходят звериные свадьбы, поэтому оставаться в лесу может быть опасно. Кроме того, путника могут настигнуть внезапные морозы. По этой же причине не стоит планировать дальние поездки.

17 февраля запрещено громко смеяться и веселиться. Из-за наступивших морозов орудует нечисть, а громким весельем можно привлечь ее внимание. Также не стоит носить красную яркую одежду, которая тоже может выделить в толпе.