Дальнобойщики назвали Казань самым «пристреленным» местом проституток. Такое заявление сделали водители дальних рейсов в программе о дальнобойщиках. Журналист You-Tube канала "Редакция" поинтересовался у одного из водителей, часто ли на российских трассах можно встретить женщин легкого поведения.

Тот засмеялся и ответил "сколько хочешь", при этом самым "пристреленным" местом проституток он назвал именно столицу Татарстана.

"Раньше они назывались "плечевыми". Они стирали водителю, помогали, с ним в рейс ехали. А сейчас это дело 15-20, 30 минут. Кто во что горазд", — рассказал дальнобойщик.

Герой программы отметил, что сам услугами женщин легкого поведения не пользуется, но, путешествуя по Европе, он почти не видел проституток вдоль дорог.