Представители телекома стали лидерами рейтинга «Топ‑1000 российских менеджеров»

Телекоммуникационная отрасль вновь подтвердила статус одного из лидеров российского бизнеса. 14 топ‑менеджеров МегаФона и его дочерних компаний вошли в ежегодный рейтинг «Топ‑1000 российских менеджеров», а семь стали победителями в ключевых для бизнеса категориях.

В соответствии с опубликованным 17 сентября рейтингом первые места заняли:

Хачатур Помбухчан, генеральный директор - Топ‑250 высших руководителей

Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов - Топ‑40 директоров по цифровой трансформации



коммерческий директор - Топ‑100 коммерческих директоровоперационный директор - Топ‑25 операционных директоровдиректор по корпоративному развитию и управлению персоналом - Топ‑80 директоров по персоналудиректор по связям с государственными органами - Топ‑40 директоров по отношениям с органами властикорпоративный секретарь - Топ‑30 директоров по корпоративному управлению

Также в тройку лидеров вошли директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий, финансовый директор Денис Федотов, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина, директор дирекции ИТ‑инфраструктуры Павел Табашников и директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников вошёл в тройку лидеров среди директоров по развитию.