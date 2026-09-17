Представители телекома стали лидерами рейтинга «Топ‑1000 российских менеджеров»
Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"
Телекоммуникационная отрасль вновь подтвердила статус одного из лидеров российского бизнеса. 14 топ‑менеджеров МегаФона и его дочерних компаний вошли в ежегодный рейтинг «Топ‑1000 российских менеджеров», а семь стали победителями в ключевых для бизнеса категориях.
В соответствии с опубликованным 17 сентября рейтингом первые места заняли:
Хачатур Помбухчан, генеральный директор - Топ‑250 высших руководителей
Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов - Топ‑40 директоров по цифровой трансформации
Олег Телюков, операционный директор - Топ‑25 операционных директоров
Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом - Топ‑80 директоров по персоналу
Владимир Месропян, директор по связям с государственными органами - Топ‑40 директоров по отношениям с органами власти
Дарья Лизунова, корпоративный секретарь - Топ‑30 директоров по корпоративному управлению
Также в тройку лидеров вошли директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий, финансовый директор Денис Федотов, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина, директор дирекции ИТ‑инфраструктуры Павел Табашников и директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников вошёл в тройку лидеров среди директоров по развитию.
«Для нас важно, что наше внимание к развитию управленческих талантов дает такие ощутимые результаты. Каждый из вошедших в рейтинг — это пример того, как профессионализм и преданность делу превращаются в реальные достижения», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.