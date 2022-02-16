В допинг-пробе 15-летней российской фигуристки из Татарстана Камилы Валиевой нашли три препарата, которые в ряде случаев могут применяться для улучшения работы сердца и быть направлены на повышение выносливости. Об этом заявил глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт в интервью New York Times.

"Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода", — заявил функционер из США.

Он уточнил, что не только триметазидин обнаружился в пробе казанской фигуристки. Выявили и гипоксен, и L-карнитин - оба не считают запрещенными.

Напомним, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (СAS), несмотря на апелляции МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), допустил Камилу до личного турнира Игр в Пекине, но отменил церемонии награждения в случае попадания спортсменки на пьедестал. Разбирательство в отношении фигуристки продолжат.