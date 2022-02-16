В Московской области Следственный комитет проверит центр развития, в котором жестоко обращаются с детьми, сообщила пресс-служба СКР.

В Красногорском округе в центре развития сотрудник учреждения удерживает ребенка и со всех сил лупит его куском сырого мяса по голове и рукам. Потом ребенка начинают закидывать мукой и зернами кофе.

На это учреждение родители ранее жаловались. Родители подвергали сомнению правильность и этичность методов работы одного из специалистов по постановке речи у детей с дефектами произношения.

Глава СКР Александр Бастрыкин лично дал поручению руководителю ГСУ СКР по Подмосковью провести проверку и установить все обстоятельства инцидента.