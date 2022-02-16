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Фото: социальные сети

Следком проверит центр развития, в котором ребенка били куском сырого мяса

16.02.2022, 15:34 46 prokazan.ru
В Московской области Следственный комитет проверит центр развития, в котором жестоко обращаются с детьми, сообщила пресс-служба СКР.
 
В Красногорском округе в центре развития сотрудник учреждения удерживает ребенка и со всех сил лупит его куском сырого мяса по голове и рукам. Потом ребенка начинают закидывать мукой и зернами кофе.
 
На это учреждение родители ранее жаловались. Родители подвергали сомнению правильность и этичность методов работы одного из специалистов по постановке речи у детей с дефектами произношения.
 
Глава СКР Александр Бастрыкин лично дал поручению руководителю ГСУ СКР по Подмосковью провести проверку и установить все обстоятельства инцидента.
Происшествия Новости России
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Отец в наказание закрыл 4-летнего сына в подвале многоэтажного дома, воспитывая в нем мужика
01:00, 05.02.2022
Пенсионерку заподозрили в причастности к смерти ее беременной дочери
12:56, 04.02.2022
Подросток подговорил друга задушить 13-летнюю школьницу прямо на школьном дворе
12:17, 04.02.2022
Молодой человек набросился на свою мать и выколол ей глаза
10:43, 04.02.2022
Беременную женщину на позднем сроке отправили в СИЗО, из-за чего ее ребенок умер
09:56, 04.02.2022
Новый Хатико: собака уже полтора года терпеливо ждет у ковидного госпиталя умершего в нем хозяина
05:00, 04.02.2022
Дети сутки провели в квартире с телами погибших матери и отца
00:01, 04.02.2022
Медсестры объявили голодовку из-за жуткой переработки и невыносимой обстановки
19:00, 03.02.2022
Прохожие на улице обнаружили человеческую голову
16:55, 03.02.2022
Трое друзей убили женщину и бросили ее тело на съедение свиньям
15:30, 03.02.2022
Мужчина избивал девятимесячного сына сожительницы и переворачивал его вниз головой для наказаний
13:10, 03.02.2022
«Петля на шее»: экономист Делягин рассказал, почему крайне опасно брать кредиты в 2022 году
11:45, 03.02.2022
Женщина, уставшая от перебоев с электроэнергией, угрожала убить и расчленить мэра города
10:10, 03.02.2022
Ученик второго класса вступился за мать и ударил ее обидчика ножом в почку
09:06, 03.02.2022
Мужчина в форме сотрудника ФСИН пригрозил изнасиловать своих сослуживцев
08:57, 03.02.2022
В квартире нашли тело женщины, которая умерла 10 лет тому назад
00:01, 03.02.2022
Эксперты были в шоке: на теле убитого насчитали 585 ранений - так постарался друг покойного
13:39, 02.02.2022
В ковидарии погибли десять рожениц и восемь младенцев - началось следствие
13:18, 02.02.2022
Двое гаишников жестоко избили 24-летнюю девушку-оперативника полиции
10:44, 02.02.2022
Мужчина занял денег на интим-услуги у собственной жены, но остался без денег, услуг и жены
10:32, 02.02.2022
Вирусолог назвал места, где вы больше всего рискуете подхватить омикрон
10:01, 02.02.2022
Заключенный решил передать жене записи с издевательствами, но за это его пытали электричеством
09:17, 02.02.2022
Мужчина настойчиво пытался заманить девочку в заброшенный дом, обещая показать щенков
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью