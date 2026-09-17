Роскачество предупредило о мошеннической схеме с предзаказом нового iPhone
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с RT предупредили о схеме обмана, построенной вокруг якобы предзаказа нового iPhone.
Злоумышленники приглашают в закрытый Telegram-канал или чат, где, как утверждается, публикуют инсайдерскую информацию о еще не вышедших моделях iPhone. Там же предлагают оформить предзаказ до официального старта продаж, обещая поставку в первый день и цену ниже розничной из-за оптовой закупки.
Для убедительности мошенники показывают фейковые скриншоты переписок с курьерами, менеджерами и сотрудниками склада, а также накладные, логистические треки и снимки коробок. Оплату принимают только полной или частичной предоплатой на карту физлица либо через криптокошелек.
После перевода денег канал исчезает или блокирует пользователя, и никакого телефона человек не получает, подчеркнули аналитики. Ранее президент России Владимир Путин дал россиянам совет, защищающий от мошенников.
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