Технологии

Роскачество предупредило о мошеннической схеме с предзаказом нового iPhone

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с RT предупредили о схеме обмана, построенной вокруг якобы предзаказа нового iPhone.

Злоумышленники приглашают в закрытый Telegram-канал или чат, где, как утверждается, публикуют инсайдерскую информацию о еще не вышедших моделях iPhone. Там же предлагают оформить предзаказ до официального старта продаж, обещая поставку в первый день и цену ниже розничной из-за оптовой закупки.

Для убедительности мошенники показывают фейковые скриншоты переписок с курьерами, менеджерами и сотрудниками склада, а также накладные, логистические треки и снимки коробок. Оплату принимают только полной или частичной предоплатой на карту физлица либо через криптокошелек.

После перевода денег канал исчезает или блокирует пользователя, и никакого телефона человек не получает, подчеркнули аналитики. Ранее президент России Владимир Путин дал россиянам совет, защищающий от мошенников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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