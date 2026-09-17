Galaxy A08: Samsung показала бюджетник с батареей 6000 мАч

Samsung представила Galaxy A08 — бюджетный смартфон с аккумулятором на 6000 мАч. Модель появилась на официальном сайте 15 сентября 2026 года и уже доступна для покупки, цена — около 150 евро.

Аппарат получил 6,7-дюймовый PLS LCD с разрешением 720 × 1600 пикселей, соотношением 20:9, частотой обновления 90 Гц и плотностью около 262 ppi. Внутри — 6-нм MediaTek Helio G99: два ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 на 2,0 ГГц, графика Mali-G57 MC2. Оперативной памяти — 4 ГБ, встроенной — 64, 128 или 256 ГБ; есть два слота Nano-SIM и отдельный слот для microSDXC.

Корпус пластиковый, спереди стекло; размеры — 167,4 × 77,4 × 8 мм, масса — 197 г, защита от пыли и брызг — IP64. Работает смартфон на Android 17 с One UI 9, Samsung обещает до шести крупных обновлений ОС. Основная камера — 50 МП с f/1.8, фазовым автофокусом и сенсором 1/2.76″; видео пишется в 1080p при 30 или 60 кадрах в секунду, фронтальная камера — 8 МП с f/2.0.

Главный козырь модели — батарея на 6000 мАч; зарядка проводная на 25 Вт. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку, есть акселерометр и датчик приближения. Доступны темно-синий, серебристый и зеленый цвета, в Европе смартфон выйдет в версиях SM-A085F и SM-A085F/DS.