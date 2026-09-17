Технологии

Galaxy A08: Samsung показала бюджетник с батареей 6000 мАч

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Samsung представила Galaxy A08 — бюджетный смартфон с аккумулятором на 6000 мАч. Модель появилась на официальном сайте 15 сентября 2026 года и уже доступна для покупки, цена — около 150 евро.

Аппарат получил 6,7-дюймовый PLS LCD с разрешением 720 × 1600 пикселей, соотношением 20:9, частотой обновления 90 Гц и плотностью около 262 ppi. Внутри — 6-нм MediaTek Helio G99: два ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 на 2,0 ГГц, графика Mali-G57 MC2. Оперативной памяти — 4 ГБ, встроенной — 64, 128 или 256 ГБ; есть два слота Nano-SIM и отдельный слот для microSDXC.

Корпус пластиковый, спереди стекло; размеры — 167,4 × 77,4 × 8 мм, масса — 197 г, защита от пыли и брызг — IP64. Работает смартфон на Android 17 с One UI 9, Samsung обещает до шести крупных обновлений ОС. Основная камера — 50 МП с f/1.8, фазовым автофокусом и сенсором 1/2.76″; видео пишется в 1080p при 30 или 60 кадрах в секунду, фронтальная камера — 8 МП с f/2.0.

Главный козырь модели — батарея на 6000 мАч; зарядка проводная на 25 Вт. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку, есть акселерометр и датчик приближения. Доступны темно-синий, серебристый и зеленый цвета, в Европе смартфон выйдет в версиях SM-A085F и SM-A085F/DS.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

17 часов назад

Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Интересное в Казани

18 часов назад

Клиенты уже живут рядом: рассказываем, где в Казани предприниматели ищут помещение для бизнеса

как избавиться от тараканов быстро в домашних условиях

Кулинария

день назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Полезное

2 дня назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

фотосессия в стиле милитари в Санкт-Петербурге

Не у нас

17 часов назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Не у нас

20 часов назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Кулинария

20 часов назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Кулинария

день назад

Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Не у нас

день назад

Экс-биатлонист Васильев раскрыл отношение к нарушениям ПДД Алиной Загитовой
Новости Татарстана
час назад

Татарстанцам обещают дождь утром и до +18 днем

В Татарстане сегодня ожидается переменная облач...

Кулинария

4 минуты назад

Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки

Полезное

день назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

Кулинария

3 часа назад

Яблоки уже никто не хочет есть: тушу с корицей и заворачиваю в лаваш — получается ленивый штрудель за 15 минут

Кулинария

6 часов назад

Груши начали темнеть и размягчаться: смешиваю с творогом и отправляю в духовку — необычный завтрак готов
Река Нокса под Казанью требует расчистки из-за ...
Новости Татарстана
4 часа назад

Река Нокса под Казанью требует расчистки из-за риска подтоплений

Кулинария

9 часов назад

Яблоки начали портиться у бочков: вырезаю лишнее и запекаю под хрустящей крошкой — получается быстрый крамбл

Технологии

9 часов назад

Вейп и EVALI: диагностика попкорновой болезни легких

Технологии

9 часов назад

Agility Robotics представила робота Digit 5 для работы рядом с людьми
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
5 дней назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов