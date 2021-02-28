Родственники мужчин из Казани, которые пропали без вести в Елабуге, бьют тревогу: они уверены, что 28-летнего казанца Марселя Сафина и других похитили и угнали в рабство.

По словам родных, житель Казани отправился в гости к своему товарищу в Елабугу. А уже 17 февраля перестал выходить на связь. При обращении в полицию, родные Марселя выяснили, что за февраль пропали уже четверо мужчин, и в этих исчезновениях есть что-то общее, ведь пропали они практически в одном и том же месте. Один из пропавших по имени Камиль - инвалид.

Семьи всех пропавших объединили усилия и теперь вместе ищут своих родных. Они уверены, что мужчин где-то недалеко удерживают силой и заставляют выполнять какую-то работу. На призыв родственников отозвались поисковики, и сейчас пропавших ищет отряд "Лиза Алерт".

Напомним, что ранее в Казани было возбуждено уголовное дело против группы лиц, силой удерживавших двух инвалидов. Их заставляли побираться на улицах столицы Татарстана, а все собранные ими средства забирали себе организаторы преступной группы.

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