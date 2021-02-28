Пожарные сделали все возможное, чтобы прийти водителю на помощь как можно скорее. Сообщение о возгорании машины поступило пожарным около полуночи. Автомобиль загорелся на улице Галиева в селе Урманаево.

Огонь потушили быстро, сообщают источники со ссылкой на Главное Управление МЧС России по Республике Татарстан. Но вот водителя, к сожалению, спасти не удалось.

Мужчине было 33 года, причины, по которым он не смог выбраться из салона авто, а также причины возгорания последнего, еще предстоит выяснить специалистам.

Читайте также: