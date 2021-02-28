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Фото: prokazan.ru

Замерзали вместе с собаками: двух женщин в заглохшем авто в кювете спасли сотрудники МЧС РТ

28.02.2021, 12:40 36 1 prokazan.ru
Легковое авто вылетело с дороги и в кювете заглохло. Между поселками Старое и Новое Суркино фактически в ледяной западне оказались две женщины в салоне авто, а также две собаки, которые ехали с ними. Об успешно проведенной спасательной операции рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.
 
Все случилось около 5 утра в выходной. О том, что машина выскочила за пределы дороги и там осталась, сообщили сами потерпевшие по номеру вызова экстренной помощи.
 
Женщины, одной из которых 31 год, а второй - 36 лет, сильно замерзли к моменту приезда специалистов. Их пришлось отогревать в служебной машине МЧС. Не отказались согреться и два питомца, которые тоже изрядно озябли за время ожидания помощи.
 
Автомобиль спасатели из кювета вытянули, к счастью, поломки были незначительными, и устранить их удалось прямо на месте. Сотрудники МЧС проводили женщин и их питомцев до ближайшего населенного пункта.

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комментарии

Горожанин
0
28 февраля 2021
12:57
Удачи им! И избавиться от китайского [***]

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