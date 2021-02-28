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Фото: park.kzn.ru

Мэрия предупредила, что каждый житель Казани может обнаружить в своем почтовом ящике поддельный счет

28.02.2021, 12:07 43 0 prokazan.ru
Мэрия Казани опубликовала на своем сайте официальное предупреждение о том, что жители могут стать жертвами мошенников, обнаружив в ящике поддельные счета. После оплаты такого "липового документа" деньги уйдут мошенникам, а сам жилец станет должником по ЖКУ.
 
Уже выявлено, что в массовом порядке подобные подделки распространяются неизвестными в домах Авиастроительного района.
 
Если присмотреться, то в такой квитанции много ошибок - неправильно указан лицевой счет абонента, могут быть ошибки в датах, указанной площади квартиры, фамилии плательщика и т.д.
Если попытаться просканировать QR-код с такой квитанции, чаще всего появляется цель платежа, далекая от сбора коммунальных платежей - «Пожертвование в медицинскую гуманитарную организацию». А при попытке сканировать квитанция в расчетном центе, вообще открылись данные с другой квартиры.
 
Власти уже обратились к правоохранителям с заявлением. Жителей Авиастроительного Ново-Савиновского районов, а также всех остальных жителей столицы Татарстана просят быть бдительными и внимательно изучать полученные квитанции. При возникновении подозрений, стоит обязательно позвонить в свою УК, а при обнаружении фальшивки - в полицию.
 

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