Мэрия Казани опубликовала на своем сайте официальное предупреждение о том, что жители могут стать жертвами мошенников, обнаружив в ящике поддельные счета. После оплаты такого "липового документа" деньги уйдут мошенникам, а сам жилец станет должником по ЖКУ.

Уже выявлено, что в массовом порядке подобные подделки распространяются неизвестными в домах Авиастроительного района.

Если присмотреться, то в такой квитанции много ошибок - неправильно указан лицевой счет абонента, могут быть ошибки в датах, указанной площади квартиры, фамилии плательщика и т.д.

Если попытаться просканировать QR-код с такой квитанции, чаще всего появляется цель платежа, далекая от сбора коммунальных платежей - «Пожертвование в медицинскую гуманитарную организацию». А при попытке сканировать квитанция в расчетном центе, вообще открылись данные с другой квартиры.

Власти уже обратились к правоохранителям с заявлением. Жителей Авиастроительного Ново-Савиновского районов, а также всех остальных жителей столицы Татарстана просят быть бдительными и внимательно изучать полученные квитанции. При возникновении подозрений, стоит обязательно позвонить в свою УК, а при обнаружении фальшивки - в полицию.

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