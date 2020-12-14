14 декабря произошло сразу несколько смертельных ДТП. В обоих случаях водители выезжали на встречную полосу и врезались во встречный транспорт. В итоге - двое погибших мужчин.

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина отметила, что управление настоятельно рекомендует общепиту не использовать танцполы и не проводить дискотеки.

В этот день должно быть хоть что-то доброе и полезное. Есть! Вблизи Казани открыли бесплатный каток - на территории Раифского монастыря, сообщается, что коньки там будут выдавать.

У нас даже есть вторая хорошая новость! Открытие главной елки Казани у Центра семьи "Казан" состоится 24 декабря. Власти рассказали, что планируется еще в этот день.