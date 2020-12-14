14 декабря на втором километре автодороги «Казань-Альдермыш» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Водитель машины «Ниссан» двигаясь в сторону Казани, по предварительной информации выехал на «встречку», где лоб в лоб врезался в грузовик «МАН», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель «легковушки» скончался на месте происшествия, на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

К другим новостям:

- Появились подробности ДТП с погоней в Казани.