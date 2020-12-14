По сообщениям мэрии Казани открытие центральной городской новогодней площадки у Центра семьи «Казан» состоится 24 декабря. Там организуют концертную программу, развернут торговые ряды. 35-метровая ель будет оформлена светодинамическим и анимированным куполом.

На время каникул составлена праздничная программа около 130 мероприятий: 71 планируется провести в предновогодний период, 57 в каникулы. При этом материалы будут проходить с соблюдением норм и соцдистанции.

23 декабря откроется елка в парке «Крылья Советов», «Континент» и в детском парке «Калейдоскоп». 24 декабря откроется новогодний городок в парке «Сосновая роща».

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