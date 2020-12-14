14 декабря на 120 километре автодороги Йошкр-Ола-Казань М7 «Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
«Водитель машины «Дэу» ехал в сторону Казани из Зеленодольска, по предварительной информации, он выехал на «встречку» для обгона, но не успел и врезался в грузовик «Мерседес», - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель «легковушки» скончался на месте происшествия, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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