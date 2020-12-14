12 декабря на Раифском озере в Татарстане открылся бесплатный каток. Об этом сообщает пресс-служба монастыря.

«Силами братии очищен от снега лед на Раифском озере, любителям будут предоставляться коньки и необходимое снаряжение. На площадке установят ворота для игры в хоккей и фишки для фигурного катания, на берегу будет установлено кабинки для переобувания», - говорится в сообщении.

Из-за аномальных морозов вода в озере промерзла на толщину более 30 сантиметров, что позволяет находиться группам людей на льду. Каток будет работать каждый день с 10:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни до 23:00.

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