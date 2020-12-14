На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина отметила, что общепиту в регионе нужно отказаться от танцполов и проведения дискотек.

«По итогам проверок было выявлено 80 нарушителей – это 6%. Но хотелось бы обратить внимание на работу общепита. Сейчас банкетное обслуживание допускается, но должен соблюдаться норматив: один человек на 4 квадратных метра с учетом обслуживающего персонала. Также мы рекомендуем общепиту исключить танцзоны, танцполы, если это не банкет. В штатном режиме должны исключить данный вид увеселения», - отметила Любовь Геннадьевна.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 95 случаев заражения коронавирусом.

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