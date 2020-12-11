Суд Казани рассмотрел жалобу поволжского маньяка, который просил на время следствия оставить его под домашним арестом. В результате ходатайство было отклонено, мужчина останется под арестом до 27 января 2021 года.

Полицейские Казани задержали лидера преступной группировки, которая держала в страхе торговлю. Как выяснилось, они вымогали деньги у людей, которые приходили торговать у рынка на улице Адоратского. При этом угрожали им насилием. Жители, опасаясь за свои жизни отдавали деньги преступникам.

Морозная погода задержалась в Татарстане. По данным Гидрометцентра региона, аномально-холодная погода сохранится до 14 декабря. Узнали прогноз погоды на ближайшие дни.

Ну и, чтобы раскрасить хоть немного эту пятницу, мы узнали у астрологов, что приготовили звезды на следующей неделе. Кого из знаков ждет удачная неделя, а кому нужно следить за здоровьем.