По данным Гидрометцентра Татарстана, аномально-холодная погода сохранится в республике до 14 декабря 2020 года.

Напомним, с начала декабря в регионе сохраняются морозы на 9-17 градусов ниже климатической нормы, с минимальными температурами до -20…-25 градусов, в отдельных районах до -28 градусов.

Так, 11 декабря в Татарстане днем будет -8…-10 градусов, ночью -15…-17 градусов, при прояснении до -22 градусов.

В выходные днем сохранится до -14 градусов, ночью до -25 градусов, без осадков, на дорогах гололедица.