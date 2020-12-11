11 декабря суд Казани рассмотрел апелляционную жалобу «поволжского маньяка», который задушил около 30 пенсионерок. Ранее суд постановил оставить Радика Тагирова под стражей до 27 января 2021 года.

«Апелляционная жалоба стороны защиты по делу "казанского душителя" оставлена без удовлетворения. Прокурор просил отказать в удовлетворении ходатайства», - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

На первом слушании Тагиров просил домашний арест, чтобы побыть с семьей. Поволжский маньяк – так окрестили Тагирова, держал в страхе сразу несколько регионов. Он душил пенсионерок и похищал у них деньги, а до этого просто втирался в доверие. На допросе мужчина даже не смог назвать число жертв, а также рассказал, почему именно душил.

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