В конце недели расскажем казанцам, что советую звезды каждому из знаков зодиака.

Овен

Неделя удачная, равновесие будет и в карьере и в личной жизни. Одинокие Овны могут встретить свою судьбу, а семейные представители знака должны прислушиваться к своей половине. Офисным сотрудникам к концу недели нужно завершить все дела, чтобы не расстраивать начальство.

Телец

У Тельцов будет насыщенная событиями неделя. Удача будет сопутствовать в карьере и личной жизни. У семейных представителей знаков ожидается романтический вечер. Также Тельцов похвалит начальник. Еще Тельцу нужно следить за здоровьем.

Близнецы

Возможны конфликты со второй половиной. Для быстрого урегулирования Близнецам нужно уметь признавать свои ошибки. На неделе представителям знака придется изрядно поработать, чтобы привлечь удачу.

Рак

Ракам на следующей неделе нужно больше времени уделять второй половине. Одиноким Ракам лучше сейчас заняться работой или учебой. Также следует уделить внимание поиску новых клиентов.

Лев

Льву повезет в любви если он будет менее эгоистичным и прислушается к любимому человеку. На неделе Льва ждет командировка на работе. Также представителю знака нужно обратить внимание на здоровье и хорошо отдохнуть на выходных.

Дева

Дев предупреждают быть обдуманней в высказываниях к близкому человеку. Представителям знака на следующей неделе нужно больше времени уделять работе. Девам звезды советуют сократить потребление соленой пищи.

Весы

У Весов в семье наступит мир и покой, у свободных представителей знака появится возможность встретить свою любовь. Проблем на работе у Весов не ожидается, но высыпаться им все-таки следует.

Скорпион

Скорпионам придется идти на примирение первыми. Также звезды советуют отпустить любовь, которая изжила себя. На работе проблем не будет. Представителям знака, у которых болит спина, нужно уделить здоровью особое внимание.

Стрелец

У Стрельцов в отношениях наступит гармония, у свободных представителей знака могут завязаться отношения. Им советуют отказаться от необдуманных рисков, проблем со здоровьем не предвидится.

Козерог

Одинокие Козероги на выходных могут встретиться с человеком, который вызовет новые чувства. В работе все складывается удачно, к четвергу заслуги будут оценены. Кроме вялости на неделе проблем со здоровьем не будет.

Водолей

Для семейных Водолеев интрижки на стороне могут привести к потере партнера, а свободным представителям знака советуют посмотреть на своих знакомых под другим углом. Также Водолеям не стоит перерабатывать, этого все равно никто не оценит.

Рыбы

Откажитесь от критики любимого человека, лучше похвалите его. Свободным Рыбам советуют заняться карьерой, конфликты на работе могут закончиться разборками. Звезды предупреждают Рыб о перепадах давления.

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