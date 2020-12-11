Полицейские Казани задержали 62-летнего лидера ОПГ, которая занималась вымогательством денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«В ходе предварительного следствия установлено, что фигуранты дела, под угрозой применения насилия и повреждения имущества, требовали деньги у жителей Казани, за торговлю у рынка на улице Адоратского», - говорится в сообщении.

Семь потерпевших, опасаясь за свои жизни, соглашались с преступниками и отдавали им деньги. Общая сумма «дохода» составила около 580 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности.

МВД по Татарстану просит всех, кто обладает сведениями о преступной деятельности данных лиц, обращаться по телефонам: 8 (843) 2912071, 8 (843) 2913929.

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