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Фото: скриншот видео

Держали в страхе торговлю: в Казани задержали лидера ОПГ, которая занималась вымогательством

11.12.2020, 14:55 100 1 prokazan.ru

Полицейские Казани задержали 62-летнего лидера ОПГ, которая занималась вымогательством денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«В ходе предварительного следствия установлено, что фигуранты дела, под угрозой применения насилия и повреждения имущества, требовали деньги у жителей Казани, за торговлю у рынка на улице Адоратского», - говорится в сообщении.

Семь потерпевших, опасаясь за свои жизни, соглашались с преступниками и отдавали им деньги. Общая сумма «дохода» составила около 580 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности.

МВД по Татарстану просит всех, кто обладает сведениями о преступной деятельности данных лиц, обращаться по телефонам: 8 (843) 2912071, 8 (843) 2913929.

К другим новостям: 

- В Татарстане от коронавируса умерли три человека

 

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комментарии

Горожанин
0
11 декабря 2020
15:14
62 года? Небось пенсии нехватало )))
Горожанин
0
11 декабря 2020
15:51
Если ещё повысят пенсионный возраст, то представляю, как страну захлестнет вал преступлений.
В ответ на комментарий пользователя
62 года? Небось пенсии нехватало )))
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