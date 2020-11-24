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В страшном ДТП на улице Чистопольская в Казани погиб директор местной компании

24.11.2020, 10:29 693 1 prokazan.ru

22 ноября вечером в Казани на улице Чистопольская произошло страшное ДТП. Водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в столб.

На месте происшествия погибла 38-летняя пассажирка иномарки. Водителю зажало ноги, спасатели долго пытались его достать, в итоге мужчине оторвало одну ногу, вторую сильно раздробило. В больнице врачи приняли решение ампутировать конечность, но это не помогло он скончался на операционном столе.

По данным издания KazanFirst, которое ссылается на собственный источник, водителем был директор местной фирмы «Металлстройкомплект» 44-летний Артур Стеценко. Предположительно в дороге они с пассажиркой поругались, что могло стать причиной ДТП.

Напомним, 23 ноября в Татарстане произошло еще две смертельные автоаварии. 

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комментарии

Горожанин
1
24 ноября 2020
11:20
Чем больше дохнет тем лучше место больше

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