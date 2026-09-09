Новости Татарстана

У речного маршрута Казань – Челны появится продолжение до Менделеевска

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Речной маршрут, соединяющий Казань с Набережными Челнами, могут продлить до Менделеевска. Об этом говорят в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, где сейчас обсуждают предложение.

Вопрос подняли на выездном совещании в Менделеевске. Участие в нем приняли представители Минтранса, «Флота РТ» и местной администрации. Обсуждали модернизацию причалов — их нужно привести в порядок, чтобы возродить водное сообщение. Власти рассчитывают, что возвращение речных рейсов, некогда востребованных у населения, привлечет дополнительных пассажиров.

Скоростные суда «Метеор» на линии Казань – Челны начали ходить в этом году. Расписание уже корректировалось: в первой половине лета добавили остановку в Камском Устье.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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