У речного маршрута Казань – Челны появится продолжение до Менделеевска

Речной маршрут, соединяющий Казань с Набережными Челнами, могут продлить до Менделеевска. Об этом говорят в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, где сейчас обсуждают предложение.

Вопрос подняли на выездном совещании в Менделеевске. Участие в нем приняли представители Минтранса, «Флота РТ» и местной администрации. Обсуждали модернизацию причалов — их нужно привести в порядок, чтобы возродить водное сообщение. Власти рассчитывают, что возвращение речных рейсов, некогда востребованных у населения, привлечет дополнительных пассажиров.

Скоростные суда «Метеор» на линии Казань – Челны начали ходить в этом году. Расписание уже корректировалось: в первой половине лета добавили остановку в Камском Устье.