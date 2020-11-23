Водитель с 55-летним стажем погиб в ДТП в Татарстане

В Агрызском районе 23 ноября около 5 утра на 29 километре автодороги «Агрыз-Красный Бор» водитель машины «Лада» скончался в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«74-летний мужчина ехал в сторону Агрыза и, находясь в болезненном состоянии, внезапно выехал на «встречку» и врезался в машину «Лада Ларгус», под управлением 36-летнего ижевчанина. При этом пенсионер не был пристегнут ремнем безопасности», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пенсионер скончался на месте происшествия, водитель и пассажир «Лады» получили травмы, их отвезли в больницу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 23 ноября утром произошло смертельное ДТП у Ак Барс Арены в Казани, а также 22 ноября вечером произошла автоавария на уже Чистопольской.