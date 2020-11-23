Два человека погибли в ДТП в Казани: автомобиль налетел на бордюр и ударился об столб

Вчера вечером Казани произошла смертельная авария: на улице Чистопольской автомобиль Toyota Land Cruiser на высокой скорости налетел на бордюр, подпрыгнул и ударился об столб. В социальных сетях сообщается, что пассажирка внедорожника погибла на месте. Позже, в 4:30 утра, скончался и водитель "Тойоты". Еще двое пассажиров легковушки находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что за 2 года на данный автомобиль было выписано штрафов почти на 131 тысяч рублей.

Напомним, что недавно на трассе в Татарстане погиб водитель BMW: автомобиль вылетел в кювет, а затем сгорел.