Появились подробности смертельного ДТП в Казани у Ак Барс Арены

23 ноября в Казани напротив Ак Барс Арены произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись шесть машин. В пресс-службе МВД по Татарстану рассказали подробности происшествия.

«Водитель иномарки «Вольво» 36-летний мужчина, предварительно в состоянии опьянения, ехал по улице Чистопольская, вылетел на «встречку», где врезался в три машины, одна из которых - «Дэу»- въехала еще в два автомобиля «Ладу Гранту» и «ВАЗ-2114». Водитель «Дэу» погиб на месте происшествия», - сообщили в ГИБДД.

Водители «ВАЗ-2114» и «Вольво» получили различные травмы. На месте ДТП сотрудники продолжают работать, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.