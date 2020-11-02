Итоги дня в Татарстане: скандал в автоцентре, новые правила посещения концертов, жертвы ковида

После выпуска материала об обмане казанцев в автосалоне "Казань. Автосервис" в редакцию ProKazan.ru стали поступать письма. Мы услышали истории жителей с разных концов республики - от вполне подкованных и внимательных городских жителей до сельчан из отдаленных районов, специально приезжающих в город за автомобилем. Узнали в Роспотребнадзоре, как жители смогут защитить свои права.

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, при каких условиях организаторам концертов теперь можно их проводить. Большинству фанатов такая новость не понравится.

Оперштаб сообщил о новых смертях от коронавируса. На этот раз скончались пожилые мужчина и женщина. Общее число умерших от коронавируса составило 112 человек.