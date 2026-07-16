Туристы завозят в РФ опасный вирус, который грозит волной смертей

В России за первые пять месяцев 2026 года выявили 127 завозных случаев лихорадки денге среди туристов, вернувшихся из других стран. При этом риска распространения инфекции внутри страны нет, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, за тот же период в мире зарегистрировали около 1,4 миллиона случаев заражения денге. Заболевание выявляли в 68 странах.

Наиболее сложная обстановка, как отметили специалисты, сохраняется в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Среди стран с неблагоприятной ситуацией названы Бразилия, Колумбия, Мексика, Вьетнам, Таиланд, Индия и Мальдивы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что заражение денге чаще всего происходит после укусов комаров в регионах, где распространена эта инфекция. Туристам советуют пользоваться средствами от насекомых, выбирать закрытую одежду, применять москитные сетки и не находиться в местах большого скопления комаров, пишет ГР.