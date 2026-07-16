Американец сбросил 54 кг благодаря ходьбе

Житель США Тре Хаббард за девять месяцев снизил вес на 54 килограмма и назвал регулярную ходьбу одним из главных факторов своего результата, сообщает SWNS.

По словам Хаббарда, раньше он занимался футболом и вел активный образ жизни. Однако после пандемии коронавируса и смерти близкого друга мужчина столкнулся с депрессией. На этом фоне у него появились вредные привычки, из-за которых он набрал около 30 килограммов.

Чтобы изменить ситуацию, Тре решил постепенно вводить в повседневный распорядок полезные действия. Он начал заранее готовить еду на следующий день, ставить будильник в другой части комнаты и собирать спортивную сумку перед сном.

Кроме того, американец стал регулярно ходить пешком. Сейчас он старается ежедневно проходить от 12 до 15 тысяч шагов.

Хаббард считает, что такой подход помогает меньше уставать от постоянного выбора. По его словам, человек перестает спорить с собой в течение дня, а полезные действия со временем становятся автоматическими, а не зависящими от эмоций.

После возвращения в форму Тре добился успеха в любительском боксе. Он стал чемпионом турнира «Золотые перчатки», этот титул получают спортсмены-любители после победы в национальном соревновании.