Уролог заявил, что употребление чеснока снижает риск развития рака

Уролог Марк Гадзиян рассказал, что свежий чеснок может быть полезной частью рациона и способен играть роль в профилактике заболеваний, пишет УРОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА - доктор Гадзиян.

Врач сообщил, что как минимум трое его пациентов пожилого возраста на протяжении многих лет регулярно употребляют свежий чеснок. По словам специалиста, этот продукт действительно может поддерживать здоровье, если включать его в питание в свежем виде.

Гадзиян пояснил, что в чесноке содержатся аллицин и другие органосульфиды. Эти вещества, как отметил уролог, обладают антиоксидантными, антимутагенными, противовоспалительными и антипролиферативными свойствами.

При этом врач подчеркнул, что чеснок нельзя рассматривать как замену обследованиям и лечению. По словам специалиста, продукт может быть полезен только как часть рациона, но не отменяет необходимость скрининга и медицинской помощи.