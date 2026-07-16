Экономика

Число МФО в России может сократиться вдвое к 2028 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА»: к ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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К 2028 году количество микрофинансовых организаций в России может уменьшиться почти вдвое. Такой прогноз содержится в материалах рейтингового агентства «Эксперт РА». Сейчас в реестре числится 834 компании, но ужесточение регулирования и внедрение биометрии приведут к массовому уходу игроков.

Основное сокращение ожидается в 2027–2028 годах. С 1 марта 2027 года станет обязательной идентификация клиентов онлайн-займов через Единую биометрическую систему. Небольшие компании не смогут позволить себе затраты на интеграцию, что вынудит их покинуть рынок. В результате объем выдачи микрозаймов может упасть на 30%.

До этого, с 1 октября 2025 года, вступит в силу ограничение: клиент не сможет иметь более двух займов со ставкой выше 200% годовых одновременно. Аналитики прогнозируют, что это снизит объемы выдачи на 5%, а прибыль сектора — на 10%. С 1 апреля 2025 года предельная переплата по займам уже снижена со 130% до 100% от суммы долга.

В 2028 году темпы сокращения замедлятся: объем выдачи упадет на 15%, портфель — на 20%, чистая прибыль — на 15%. Наибольшую устойчивость сохранят крупные технологичные компании и структуры, связанные с банками. Они начнут переходить от классических микрозаймов к долгосрочным кредитным линиям с однократной биометрической проверкой.

Полный запрет МФО в России маловероятен, так как это противоречит политике финансовой стабильности и поддержке малого и среднего бизнеса. В случае ликвидации отрасли миллионы граждан потеряют доступ к кредитованию, а микробизнес — к льготному финансированию.

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