Оперштаб Татарстана сообщил о новых смертях от коронавируса

В Татарстане по состоянию на 2 ноября скончалось еще два пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона.
Так, скончалась 72-летняя женщина, которую привезли в инфекционный госпиталь с подозрением на коронавирус. При этом у пациентки были хронические заболевания.
Второй случай – 67-летний мужчина, его привезли в больницу с пневмонией, состояние ухудшилось на фоне сердечной недостаточности.
На данный момент общее количество смертей увеличилось до 112 человек.
Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом.
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