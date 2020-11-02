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Фото: pixabay.com

Оперштаб Татарстана сообщил о новых смертях от коронавируса

02.11.2020, 17:40 87 1 prokazan.ru

В Татарстане по состоянию на 2 ноября скончалось еще два пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона.

Так, скончалась 72-летняя женщина, которую привезли в инфекционный госпиталь с подозрением на коронавирус. При этом у пациентки были хронические заболевания.

Второй случай – 67-летний мужчина, его привезли в больницу с пневмонией, состояние ухудшилось на фоне сердечной недостаточности.

На данный момент общее количество смертей увеличилось до 112 человек.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом. 

СМИ Медицина / Минздрав Смерть Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
02 ноября 2020
17:58
Перестаньте, оперы, клясться на крови--
Не везёт с Coron'ой, повезёт в любви!

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