Новости Татарстана

Бензиновый ажиотаж в Татарстане: паника создала дефицит

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане из-за панической скупки бензина на...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За последние две недели отпуск бензина на АЗС Татарстана вырос на 20%. Власти говорят о массовой скупке топлива впрок, а эксперты сравнивают ситуацию с «синдромом гречки». На некоторых заправках появились очереди, а бензин в канистры продавать перестали.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова сообщила, что одна и та же заправка раньше продавала 15 тонн топлива за сутки, а теперь этот объем разбирают за 6 часов. Поставки увеличили, но напряжение не спало. Водители жалуются: «Полтора часа стоим в очереди!»

Эксперт Анастасия Бунина объясняет ажиотаж психологией: после новостей об атаках на НПЗ люди бросились запасаться. Но паника лишь усиливает дефицит. «Каждая канистра — причина, что топлива не хватает другим», — предупреждают власти.

Автомобилисты теперь заправляются чаще, не давая баку опустеть до нуля. Эксперты советуют не поддаваться панике: топлива достаточно, а ажиотаж спадет через пару недель. Хранить бензин дома опасно, напоминают они.

Проверить наличие бензина можно через приложения: Яндекс Go, 2ГИС, «ГдеБенз» или телеграм-чаты. Банковские приложения тоже показывают, где есть топливо.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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