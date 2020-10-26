«Без машины и без денег»: казанцы массово жалуются на мошенничество в автосалоне «Казань. Автоцентр»

В редакцию ProKazan.ru обратилась жительница Казани Евгения (имя изменено по просьбе героини). Она рассказала, что долгожданная покупка автомобиля в одном из салонов города обернулась для нее настоящим обманом. Все дело в популярной сегодня схеме "трейд-ин" с помощью которой можно продать старый автомобиль и получить, таким образом, приличную скидку на новый. Правда, в выбранном Евгенией автосалоне "Казань. Автоцентр" сделать это оказалось не так-то просто.

Корреспондент ProKazan.ru попытался разобраться в ее истории. Как оказалось, таких пострадавших уже более 15 человек.

По данным опроса, проведенного среди наших читателей, ситуация обмана в автосалонах не редка. Половина респондентов указали, что сами становились или оказывались на грани того, чтобы стать жертвой недобросовестных компаний, занимающихся продажей авто.

История Евгении

Среди них оказалась и наша героиня. Пару дней назад она решила купить новую машину. В автосалон "Казань. Автоцентр" обратилась, увидев хорошие отзывы на сайте, а также возможность засчитать стоимость старой машины в счет новой.

"Я ходила в автосалон три раза. Выбрала автомобиль, мне на руки дали документы. Без печати, но там уже все прописано: сумма, владелец, элементарно - цвет авто. Я должна была только подписать договор, что отдаю им свою старую машину. Я приехала. У меня были наличные, специально накопила. Была впритык нужная сумма. Подписала договор о продаже своей машины. Должна была быть скидка на 150 тысяч, как и обговаривали. И тут цена моего нового автомобиля, который я хочу купить, резко возрастает! То есть я должна была купить машину на 504 тысячи, а цена выросла до 800 тысяч. Они начали говорить: "У нас еще есть кредит. Можете взять, раз не хватает”. Но меня такие условия не устраивают. Сказала, что хочу забрать машину и уйти домой. Вот только сделать это оказалось уже невозможно! “Машина уже принадлежит нам. Вы ее только что продали. А договор - тут нет никаких наших подписей, печатей на проверку. Это просто бумажка, где мы написали вам условия. Они уже недействительны”. Так говорят. Предлагают писать заявление, что они там в течение месяца будто рассмотрят, дальше суд, где я должна пояснить, почему отказалась, ведь они-то все условия выполнили! Вот так вот я сидела весь день там - без своей машины, без новой машины и без денег за машину", - разочарованно описывает ситуацию Евгения.

Уже после того, как девушка попала в ловушку, она стала читать про компанию и узнала: у "Казань. Автоцентр" масса отрицательных отзывов на сторонних сайтах.

"На собственном сайте у них очень хорошие отзывы, но если зайти в 2GIS - там ни одного положительного отзыва. Все пишут, что там навязывают кредит, переплаты, разводят на деньги. Всегда говорят стоимость автомобиля меньше, чем она есть на самом деле", - рассказывает девушка.

На сайте 2ГИС о компании

Другие пострадавшие

Корреспонденту ProKazan.ru удалось найти и других пострадавших. Некоторые из них попали в похожую с Евгенией ситуацию, другие - поддались волнению и давлению со стороны сотрудников и все-таки оформили кредит.

Например, Людмила (имя изменено по просьбе героини) из Казани покупала машину 13 октября, а спустя пару дней уже подавала в заявление полицию. Женщина стала одной из тех, кто поддался давлению со стороны и оформил навязанный сотрудниками кредит, не сразу осознав его последствия. Изначально оговоренная сумма в ее сделке с 200 тысяч под 8% годовых к моменту подписания выросла до 800 и 13%. Надежда поясняет, что договор пришлось подписать, так как машину, проданную всего за 140 тысяч по системе "трейд-ин", в компании возвращать отказались. Сообщили лишь, что вернуть ее клиенты могут через суд".

"Лапшу вешают. Мужу голову вот заморочили. Он в ужасном состоянии теперь, - делится женщина, разгорячено. - И все это продолжается. Я пока там стояла, сколько могла человек отговорила. Люди ведь потоком туда идут. Там хоть каких-то волонтеров поставить, чтобы предупреждали. Много пенсионеров среди них, из деревень приезжают. Вот такой обман! Люди за голову держатся. Там несколько человек уже ПТС отдавали, я предупреждала".

Другая пострадавшая - Лейла из Нижнекамска - попалась в сети "Казань. Автоцентр" 11 октября. Выбирая с супругом автомобиль, она увидела хороший сайт казанского автосалона: приличные автомобили, приемлемые цены. Покупать ехала на такси, желая сразу забрать автомобиль после сделки, а в итоге - получила его на следующий день уже с дефектами.

"Мы хотели покупать в Нижнекамске, но в Казани было дешевле. Приехали, менеджеры там объяснили, что, если с документами нормально, то в течение полутора часов будет машина у нас. А мы как раз ехали с деньгами уже, думали, быстро купим, - вспоминает Лейла. - Сразу показалось, что очень сомнительная контора. Подозрительно. Столы пустые, только компьютер. Никаких бумаг. Но как-то все говорили, обсуждали. Да и стыдно немножко. Решили послушать. Изначально была машина около 500, потом уже 700, далее еще нужно что-то оформить и стало 800. Но говорили, что всюду льготы, акции, все вернут якобы. Тут бонусы и еще, еще. В итоге она подсунула документы, прикрывая некоторые места стикером розовым. Мы растерялись, подписали. Но после нам ни документов, ни денег не дали. Мы домой приехали в 2 часа ночи в тот день. Назавтра поняли только, что за 1 000 060 рублей машину купили! Кредит на 7 лет под 16%! И выдали нам ее после стольких проволочек с вмятиной. Дали 10 тысяч - компенсация! Еще что-нибудь найдете, вообще колеса не дадут, сказали. Не хотели забирать вообще ее, но нам пояснили, что теперь машина наша, ответственность наша. Документов так и не дали, якобы все в архиве".

Казанцы жалуются на недобросовестных сотрудников

Всего официально поданных заявлений на мошеннические действия со стороны "Казань. Автоцентр" сейчас 15. Такую цифру назвали ProKazan.ru в МВД. Сколько еще тех, кто не обратился в структуры за защитой своих потребительских прав, можно только догадываться.

Пояснения ведомств

Как и все наши герои, обратившаяся к нам Евгения не намерена оставлять эту ситуацию без внимания. Она уже нашла юриста, который сможет представлять ее интересы в суде. Он также прояснил противоправность действий компании в отношении своей доверительницы.

"Оценить, насколько мошеннические действия, может только ответственное лицо. Поэтому я посоветовал Евгении обратиться в прокуратуру. На мой взгляд, это неполное предоставление информации со стороны юридического лица. Сначала говорят одну цифру, потом, когда уже идет подписание договора, появляется другая цифра. Плюс ко всему это навязывание на подписание кредитного договора. Этот магазин "Артель" (это наименование компания использует на печатях и договорах - прим. ред.) выступает по агентскому договору. Они могут заключать договора с третьими лицами по купле-продаже и акт о приемке-передаче транспортного средства. В принципе, договором все предусмотрено. Но они не предоставили Евгении этого договора, где прописана и реальная стоимость автомобиля, и комиссионное вознаграждение этому агентству, то есть "Артели". И это обстоятельство является нарушением прав потребителя. Они не предоставили агентский договор, то есть они утаили информацию о своем посредничестве. Как я понял, это стандартная ситуация. Оказывают моральное давление. Вот эта суета, сидеть долго, люди готовы подписать все, что угодно, чтобы просто уйти. Это ситуация морального давления, которая влияет на то, что люди подписывают и кредиты, и акты и еще, и еще, чтобы только умотать оттуда", - пояснил действия компании юрист, предпочевший не разглашать личных данных.

Другие наши герои также обратились в полицию. Запросив информацию по этим обращениям в МВД, мы узнали, что все заявления получили в ведомстве отказ. Однако причина такого решения в том, что гражданско-правовые отношения разбираются в ином порядке.

"По заявлениям были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, так как там гражданско правовые отношения. Такие дела рассматриваются в судебном порядке", - пояснила Мария Киямутдинова, начальник управления по связям со СМИ УМВД России по городу Казани.

Корреспондент ProKazan.ru также обратился в Роспотребнадзор Татарстана, в компетенции которого находится вопрос о потребительских отношениях граждан. Там пояснили, что обращения действительно поступили и сейчас находятся на стадии рассмотрения. В ближайшее время комментарий ведомства появится в распоряжении редакции.

"Это прямое мошенничество. Сейчас уже понимаю, что все документы оформлены через одно место, на каких-то третьих лиц. Хочу, чтобы больше никто не попадался. Такое ведь произошло со всеми клиентами! Там все ругались. Абсолютно все!" - считает наша героиня.

Защищать свои права она готовится в суде.

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