Кабальная сделка с автоцентром «Казань»: Роспотребнадзор рассказал, что делать обманутым покупателям

После выпуска материала об обмане казанцев в автосалоне "Казань. Автосервис" в редакцию ProKazan.ru стали поступать письма. Мы услышали истории жителей с разных концов республики - от вполне подкованных и внимательных городских жителей до сельчан из отдаленных районов, специально приезжающих в город за автомобилем. Кто-то из них уже готовится писать в полицию, кто-то - в Роспотребнадзор. Третьи составляют текст для письма Президенту. Так или иначе, жертв мошенничества становится все больше, и они собираются в общую группу, чтобы отстаивать свои права.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с решившими начать защищать свои права жителями, и узнал в Роспотребнадзоре, как они могут это сделать.

"Я прошу вас о человеческой помощи": жертв деятельности автосалона становится все больше

"Уважаемая редакция портала prokazan. Я прошу вас о человеческой помощи", - с таким обращением к нам в редакцию обратился Рамиль Сабиров, обычный сельский житель Татарстана, ставший очередной жертвой мошенничества в автосалоне "Казань. Автоцентр".

Он рассказал, что благодаря "ушлым" менеджерам данного автосалона приобрел новый автомобиль в автокредит по существенно более высокой цене.

"В день оформления автокредита - 24 октября, подготовкой всех документов занимался менеджер Сергей. Подготовленные документы по автокредиту и купли-продажи нового автомобиля, он вынес из соседнего кабинета. Положил передо мною стопку подготовленных документов, причем приподнимал только их уголки. Попросил меня быстрее расписываться в них. Говорил, что мы можем не успеть сегодня оформить автокредит и выдать автомобиль. О навязанных платных услугах я узнал только вернувшись домой, когда вместе с супругой начал изучать документы. Так как моя супруга бухгалтер, то она сразу увидела несоответствие цены автомобиля и стоимости кредита. Между тем, подтверждающих документов по платным услугам в выданном мне пакете документов вообще не было! В итоге автомобиль в стандартной комплектации мне продали на 35% дороже от заявленной цены, плюс продали услуги на 240288 рублей. Обещанный комплект зимней резины мне не дали. На следующий день, утром, посмотрел на кузов и увидел – правая кромка части двери задка багажного отделения, в средней части провалена по отношению к правой задней кромке боковины. Вот тебе и новый автомобиль!" - негодует мужчина.

Увидев такие последствия, Рамиль Сабиров вернулся в автосалон на следующий день. На этот раз он пришел с юристом, чтобы разобраться в подписанных накануне бумагах. Однако документы в автосалоне им выдавать отказались, а закончилось все заявлением в полицию.

"Мы подошли к тому же менеджеру, Сергею, рассказали цель и причину своего визита. Он нас выслушал и отвел к руководителю - старшему менеджеру Александру. Александру мы также рассказали выше изложенную цель и причину нашего визита. Однако он отказался предоставить информацию по купли-продажи нового автомобиля в кредит и информацию по включенным платным услугам, а также отказал в предоставлении экземпляров договоров по платным услугам. Мы его попросили отвести нас к кредитному менеджеру, которая оформляла автокредит, но он заявил, что этого сделать также не может, что она ушла в банк. Мы попросили назвать адрес банка, время её возвращения, но он ответил, что не обязан нам это говорить. Мы ему сказали про недостаток в автомобиле, что я хочу расторгнуть договор купли-продажи и вернуть свою старую машину. Вот тут-то он и попросил нас покинуть кабинет! Мы вышли в зал, где были выставлены на продажу автомобили, думали, как нам получить информацию по услугам и подтверждающие документы. Через несколько минут к нам подошёл этот Александр в окружении продавцов-менеджеров. Они начали нам грубить, обзывать и требовать, чтобы мы покинули автоцентр, при этом моего представителя обзывали неадекватным, спрашивали его какие наркотики он принял и так далее. На такое нам пришлось вызвать полицию!"- рассказывает Рамиль Сабиров.

Он поясняет, что в пылу разговора руководство крикнуло, что "автосалон вообще скоро закроется". Испугавшись, что таким образом автосалон может уйти с деньгами, мужчина решил действовать активно.

"Уважаемая редакция, я прошу вас о помощи в избавлении меня от этой кабальной сделки, - обратился он к нам. - От полиции не жду быстрой и эффективной работы. Только благодаря приданию с вашей стороны огласки можно будет решить эту проблему. У меня кроме этого автокредита, есть ещё два кредита в Россельхозбанке. Ежемесячный платеж только по указанному автокредиту составляет 19441 рублей. Скоро необходимо будет сделать первый платеж, но я не знаю, как его платить, у меня, у сельского жителя, нет таких средств".

"Не надо сидеть сложа руки, а добиваться соблюдения своих прав": Роспотребнадзор рассказал, как действовать в такой ситуации

Как рассказали журналисту ProKazan.ru в Роспотребнадзоре РТ, за октябрь поступило уже 17 обращений с жалобами на нарушение прав потребителей при реализации автомобилей в автосалоне "Казань", расположенном по адресу: г.Казань, ул.Чуйкова, д.54в.

"Во всех обращениях описана одна и та же ситуация: потребители находят по интернету информацию о низкой цене автомобиля, по телефону им подтверждают наличие автомобиля, но по приезду в салон им предлагают другой автомобиль, заманивают скидками и низким процентами по кредиту. И только через 6-8 часов нахождения в салоне потребителю приносят документы, которые потребители подписывают не глядя. Одни ссылаются на усталость, другие по доверчивости.

Позже, ознакомившись с договором, потребители понимают, что их обманули.

1. Подписан кредитный договор на сумму вдвое превышающей озвученную продавцом цену на автомобиль

2. Потребитель в рамках кредитного договора собственноручно дал Банку поручение о перечислении денег продавцу автомобиля ООО "Артель", за опционный договор ООО "Автоэкспресс", за непонятные услуги ИП Мамедову М.

3. Кроме того, потребитель также оплачивает услуги по установке дополнительного оборудования ООО "Артель" или ИП Мамедову М., стоимость которых составляет более 100 тысяч рублей.

4. Подписывает договор купли продажи и акт приема-передачи автомобиля, где не указана ни фактическая цена автомобиля, ни его комплектация, то есть принимая автомобиль потребитель думает, что купил автомобиль по согласованной цене и в нужной ему комплектации.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан при рассмотрении подобных обращений потребителей проводятся административные расследования, в рамках которых запрашиваются необходимые документы. В случае подтверждения обмана потребителей нарушители будут привлечены к административной ответственности", - сообщили в ведомстве.

Покупателей машин обманывали в автоцентре Казань

Кроме того, Роспотребнадзор был привлечен к участию в уже начавшихся судах в отношении компании. Однако и сейчас сотрудники призывают попавших к мошенникам не бездействовать.

"Если потребитель уже заключил договор, то не надо сидеть сложа руки, а добиваться соблюдения своих прав. Необходимо обратиться письменно к ООО "Артель", ООО "Основа", ИП Мамедов М. с претензией, где описать, что Вас не устраивает и выставить требование. Так как до потребителя не была доведена необходимая информация о товаре, услуге, то потребитель вправе требовать расторжения договора купли продажи, а также возврата денежных средств и возмещения убытков. При отказе в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, потребитель вправе обратиться в суд", - настаивают в ведомстве.

Однако пострадавшие и не намерены опускать руки. В выходные они собрались вместе и посетили автосалон, надеясь поговорить с начальством.

"Руководство не вышло. Аргументировали тем, что "пишите письма", - рассказывает героиня нашего прошлого материала, инициировавшая встречу.

Тем временем "Группа пострадавших от Автоцентр. Казань" продолжает расти. Сколько будут длиться суды и добьются ли наши герои возвращения денег и прежних автомобилей, пока неизвестно. Редакция ProKazan.ru продолжит следить за этой историей.

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