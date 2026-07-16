Технологии

МВД рекомендует настроить режим «Не беспокоить» и удалить неиспользуемые приложения

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ опубликовало рекомендации по цифровой гигиене. В ведомстве со ссылкой на «Лабораторию Касперского» отметили, что 57% российских пользователей испытывают усталость от непрерывного потока уведомлений.

Среди советов — настройка автоматических режимов «Не беспокоить» или «Фокус» на ночь и в первый час после пробуждения. Также предлагается провести аудит приложений: удалить те, которыми не пользовались более трёх месяцев, и отключить ненужные уведомления.

Правоохранители рекомендуют заменить смс-подтверждение на коды из аутентификатора (Google, Microsoft или Яндекс), так как смс могут перехватить. Также стоит раз в неделю отписываться от рассылок и чатов, которые не открывали больше двух месяцев.

Кроме того, полезно проверять разрешения приложений и отключать доступ к микрофону и геолокации там, где это не необходимо. Раз в месяц нужно просматривать список активных сессий в настройках безопасности Google, Apple ID, Telegram и соцсетей, а при обнаружении незнакомого устройства — завершить сессию и сменить пароль.

В МВД также советуют установить блокировщик рекламы, чтобы снизить количество назойливых объявлений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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