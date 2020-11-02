Организаторам концертов в Татарстане запретили использовать фан-зону

На онлайн-конференции замрукводителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в случае проведения масштабного концерта в Казани организаторы обязаны закрыть фан-зону.

«Постановление вышло и там ограничение до 23:00, концерты должны быть завершены до этого времени. Также же есть запрет для организаторов на использование фан-зоны (танцпола) у нас есть договоренность. Должны быть только сидячие места, за этим будут строго следить. Все понимают ответственность, жителям рекомендую в случае посещения концерта нужно быть на протяжении всего мероприятия в маске», - отметила спикер.

Напомним, новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Татарстане 31 октября.