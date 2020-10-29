Итоги дня в Татарстане: новые ограничения из-за ковида, новогодние корпоративы, покойница в полиции

Вечером на сайте правительства республики появилось постановление с изменениями в прошлое постановление о борьбе с коронавирусом. Так, с 31 октября в Татарстане ограничат режим работы заведений общепита ночью, а также был дополнен список мест, где жителям региона обязательно нужно быть в масках.

В Татарстане пока не обсуждают вопрос с новогодними корпоративами и не могут ответить на вопрос будут ли они вообще разрешены в регионе из-за непростой ситуации с коронавирусом.

Редакция ProKazan.ru решила самостоятельно посчитать стоимость лечения коронавирусных пациентов. Для этого наш корреспондент обошел аптеки и узнал стоимость выписанных горожанке препаратов. Сумма оказалась немалая, оказывается, еще не каждый сможет себе такое удовольствие позволить.

Интригующе, правда? На самом деле это акция феминисток Казани, одна из активисток пришла с плакатом к отделу полиции в гробу... Она выступала против насилия в семье и хотела обратить внимание правоохранителей на существующую проблему.