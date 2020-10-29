«Когда увидела чек, пошатнулась»: во сколько жительнице Казани обошлось лечение от коронавируса

В редакцию ProKazan.ru обратилась Ангелина, недавно переболевшая коронавирусом. Она рассказала, что ковидный рецепт от врача обошелся ей в сумму более 5 тысяч рублей.

"Когда увидела чек, пошатнулась. И так вышла на больничный, а тут еще и такие суммы. Уверена, что каждый второй не станет покупать все эти лекарства, а сократит до 2-3. Как так вообще лечиться можно?" - поделилась девушка эмоциями после домашнего лечения.

Редакция ProKazan.ru решила самостоятельно посчитать стоимость лечения Ангелины. Для этого наш корреспондент обошел аптеки и узнал стоимость выписанных горожанке препаратов.

Некоторых препаратов в аптеке не оказалось. Например, "Гидроксихлорид" удалось найти только в одной аптеке, "Арбидол" не был найден вовсе, поэтому, как и Ангелина, корреспондент включил стоимость предложенного на замену ему "Трекрезана". Цену иных отсутствующих препаратов пришлось узнавать в онлайн-аптеках (преимущественно, "Аптека.ру" - прим. ред).

Рецепт Ангелины от коронавируса обошелся ей в сумму более 5000 рублей

"Гидроксихлорохин" - 1326 рублей

"Азитромицин" - 239 рублей

"АЦЦ" - 631 рубль

Лекарство с действующим веществом "умифеновир" - "Арбидол", "Арпефю" (заменили "Трекрезаном") - 635 рублей

"Интерферон" (заменили "Ингароном") - 339 рублей

Аскорбиновая кислота (витамин С) - 415 рублей

"Анвимакс" - 669 рублей на неделю (24 пакетика)

"Синабакин" - 472 рубля

"Амоксицилин" - 89 рублей

"Мирамистин" - 352 рубля

Итого: 5157 рублей

Многие лекарства сейчас отсутствуют в аптеках

Как рассказывает девушка, врачи знают об отсутствии лекарств, однако все равно вписывают их в рецепт.

"Я боялась заменять лекарства по совету аптекарей. Страшно, лечиться надо хорошо. Когда через 2 дня пришла к врачу и рассказала, что некоторые препараты все-таки заменила, он даже не удивился. Сказал, что прекрасно знает о пустых полках. А я, дура, бегала, искала, волновалась!" - сокрушается уже после болезни она.

Корреспондент ProKazan.ru решил подсчитать стоимость еще одного коронавирусного рецепта, выданного пациентке в области с бесплатным ковидным лечением.

О своей болезни нам рассказала Эльвира, уроженка Татарстана, которая сейчас проживает в Ямало-Ненецком автономном округе. Отметим, что там лекарства при болезни коронавирусом выдаются бесплатно.

"Месяц назад заболела вместе с супругом. Тест подтвердили, выписали огромный список лекарств. "Азитромицин" по одной таблетке три дня, вместе с ним надо обязательно "Линекс" или что-то такое, чтобы с кишечником проблем не было. "Амбробене" 3 раза в день. "Лизобакт", таблетки для рассасывания, тоже три раза в день. "Арбидол" 5 раз в день в течение 5 дней. "Компливит" и аскорбинки для иммунитета. В нос "Гриппферон" точно надо, он, как сказали, с короной борется. "Аквамарис" и, если закладывает, "Отривин". "Ингалипт" в горло. Все это плюс теплое обильное питье, раслабленный режим, отсутствие нагрузок", - расписывает Эльвира прописанное лечение.

Корреспондент подсчитал общую стоимость полученных Эльвирой лекарств. Как оказалось, в бесплатном наборе сумма значительно меньше. В него не входит, например, дорогой препарат "Гидроксихлорил", который сегодня выписывают и при диагнозе ковид, и людям с пневмонией.

Бесплатный набор лекарств Ямало-ненецкого округа при лечение от ковида дома

"Азитромицин" - 239 рублей

"Амбробене" - 182 рубля

"Гриппферон" - 437 рублей

"Лизобакт" - 380 рублей

"Арбидол" - 440 рублей

"Компливит" - 220 рублей

Аскорбинки для иммунитета - 40 рублей

"Аквамарис" - 140 рублей

"Отривин" - 354 рубля

"Ингалипт" - 145 рублей

Итого: 2577 рублей.

Редакция ProKazan.ru провела опрос среди своих читателей. Как показали итоги, болеть стало по-настоящему дорого.

Кроме того, большую часть препаратов сегодня сложно отыскать в наличии. Так, из казанских аптек уже пропали градусники, закончился "Арбидол", "Гидроксихлорин" и некоторые другие препараты, выписываемые при коронавирусе и пневмонии. Болеть теперь не просто дорого, но и страшно - лекарств может не оказаться.

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