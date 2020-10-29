На сайте правительства Татарстана появилось постановление кабинета министров с новыми ограничениями из-за коронавируса в регионе.

Так, с 31 октября запрещено проведение зрелищно-массовых мероприятий с 23:00 до 06:00. В это же время будут ограничены услуги общественного питания. Заведения с доставкой или на вынос могут продолжать работать.

Также в дополнение о местах, где обязательно нужно находиться в маске добавились лифты, парковки и другие места массового скопления людей.

Напомним, в Татарстане на утро 29 октября зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом.