В Татарстане рассказали, разрешат ли проводить новогодние корпоративы в этом году

Власти Татарстана пока не обсуждают вопрос о новогодних корпоративах. Об этом сообщил оперштаб республики.

По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, строить планы на Новый год сейчас смешно и недальновидно.

«Вопрос, который точно не обсуждают в штабе сейчас, — проводить или не проводить корпоративы. На данный момент медики работают на переделе своих возможностей и, учитывая эпидобстановку, просим воздержаться от посещения мест скопления людей», - отметила спикер.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом.