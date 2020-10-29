Покойница пришла в отдел полиции Казани

В отдел полиции Ново-Савиновского района Казани пришла посетительница в гробу. В руках она держала плакат «Не доводите до гроба. Домашнее насилие – это преступление».

Оказалось, девушка – представительница безынициативной группы «ФемКызлар».

«У полиции сегодня не так много полномочий, чтобы помочь жертвам домашнего насилия: у нас нет закона о домашнем насилии, нет охранных ордеров, полиции невозможно просто так проникнуть в квартиру, где кого-то избивают. Однако кое-что сделать можно: отнестись к ситуации серьезно, принять заявление от пострадавшей, отправить ее в кризисный центр, завести дело», - написали в группе активисток.

Девушка утверждает, что в полиции отмахиваются от жертв, аргументируя это тем, что они могут помириться и женщина заберет заявление.

«И приснопамятное «Будет труп — приедем, опишем». Вот наша покойница и пришла в полицию, когда убили», - заключили в группе.