Главное за день в Татарстане: какие ограничения могут снять в РТ и как начнется учебный год

Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений

В Татарстане готовятся снять очередные ограничения. Об этом сегодня рассказала замглавы Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Пока все на утверждении в Кабмине РТ. Известно, что часть учреждений пока в республике так и не откроют, например, ночные клубы.

Рустам Минниханов рассказал, как начнется учебный год в Татарстане

С 1 сентября дети пойдут в школу, как всегда, но надо быть готовыми ко всему - это если коротко.

В Казани отменены сразу несколько остановок общественного транспорта

Их целых восемь - семь у троллейбуса №1 и остановка "Центральный стадион". К счастью, все это временно, но до какого времени - не уточняется.

За чей счет школы должны покупать термометры - ответ Роспотребнадзора РТ

Сегодня на онлайн-брифинге заместитель главного санитарного врача республики ответила на вопрос, волнующий родителей: Роспотребнадзор дал указания, а кто за это должен платить?

На видео попала страшная авария в Бавлинском районе

В лобовом столкновении двух легковушек погибли три человека. Один из пассажиров вылетел в окно, и он остался жив.