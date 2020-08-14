Роспотребнадзор Татарстана рассказал, за чей счет школы должны быть обеспечены термометрами

С началом нового учебного года в школах будут введены новые правила в части профилактики распространения коронавирусной инфекции. Согласно требованиям Роспотребнадзора, это рассадка с соблюдением социальной дистанции, использование бактерицидных облучателей, проведение утренних фильтров, усиленный санитарно-дезинфекционный режим. Родители уже задаются вопросом: а за чей счет будут покупать термометры и рециркуляторы. Об этом в ответ на вопрос журналистов сегодня на онлайн-брифинге рассказала замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

"Обеспечение школ всем необходимым - это, все-таки, отдельная статья расходов соответствующего юридического лица либо же министерства. Поэтому все наши предписания и предложения идут в адрес юридических лиц, то есть школ", - сообщила Авдонина.

Напомним, что также сегодня стало известно о переходе Татарстана на третий этап снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Авдонина рассказала, что может открыться в республике в ближайшее время, а кто пока не сможет начать работу.