В Казани временно изменится схема движения троллейбуса №1

В Казани с 14 августа изменится схема движения троллейбуса №1. Об этом сообщают в Комитете по транспорту города.

В соответствии с временной схемой троллейбус будет курсировать от Горьковского шоссе до проспекта Амирхана с разворотом на пересечении Амирхана – Чистопольская. Остановки «Ул.Четаева», «Ул.Лаврентьева», «Ул.Чуйкова», «7 горбольница», «Роддом», «Пр.Ямашева», «Ул.Адоратского, 1а» временно выходят из схемы.

Изменения связаны с аварийными работами на участке проспекта Амирхана. После их завершения схема движения будет восстановлена.